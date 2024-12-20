Число зарегистрированных изучающих китайский язык в Азербайджане приближается к 8000 человек. Престижные китайские университеты, такие как Пекинский университет, Университет Цинхуа и Пекинский университет иностранных языков, активно проводят исследования и преподавание по Азербайджану и азербайджанскому языку.

Об этом сказал временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам сотрудничества азербайджано-китайских отношений 2024 года.

«В сфере международного сотрудничества, обе стороны продолжают осуществлять тесное и эффективное взаимодействие в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, БРИКС и СВМДА. Стороны поддерживали друг друга на различных важных международных выборах в течение года. Мы работаем сообща для защиты международной справедливости, совместно выступаем против гегемонии, политики силы и неоколониализма, а также реализуем концепцию сообщества единой судьбы человечества своими практическими действиями.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что стратегическое партнерство - это новое позиционирование и новая отправная точка для китайско-азербайджанских отношений. В нынешней ситуации две страны имеют хорошие возможности для развития двусторонних отношений и большой потенциал для сотрудничества. Мы со своими коллегами чувствуем, что на наших плечах лежит огромная ответственность и важная миссия. Мы будем непрерывно и активно укреплять связи и сотрудничество с Баку, всеми силами реализовывать консенсус, достигнутый главами государств двух стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-азербайджанских отношений на высоком уровне», - заключил дипломат.

Источник: АЗЕРТАДЖ