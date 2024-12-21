Пожар на территории завода в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар на трансформаторе, расположенном во дворе завода в городе Сумгайыт, был локализован и потушен в короткие сроки.
Как передает 1news.az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
13:20
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о возгорании трансформатора на территории завода в Сумгайыте.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Report.
На место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.
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