Пожар на территории завода в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар на трансформаторе, расположенном во дворе завода в городе Сумгайыт, был локализован и потушен в короткие сроки.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

13:20

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о возгорании трансформатора на территории завода в Сумгайыте.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Report.

На место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.