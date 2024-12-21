Прогноз погоды на воскресенье: В Баку не ожидается осадков

Обнародован прогноз погоды на 22 декабря в Азербайджане.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная, временами облачная погода, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 765 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 проц.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.