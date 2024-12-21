Семьям, переехавшим в Шушу, вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Шуша.

Очередной группе переселенцев, прибывшей в Шушу, вручены ключи от квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в родной край вернулись 49 семей – 191 житель. В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица.

Семьям, переселившимся в Шушу на постоянное место жительства, предоставлены квартиры в новых домах.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс. человек. Наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, сюда относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

08:45

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает Trend, очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из Гарадагского района города Баку.

Сегодня 49 семей, в общей сложности 191 жителя Шуши вернулись на родину. Группа состояла из семей, временно поселившихся в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в разных районах страны.