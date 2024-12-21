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В Риме состоялось отчетное собрание руководителей зарубежных Культурных центров Азербайджана

First News Media21:00 - Сегодня
В Риме состоялось отчетное собрание руководителей зарубежных Культурных центров Азербайджана

В Риме с участием министра культуры Адиля Керимли состоялось отчетное собрание Культурных центров Азербайджана, действующих за рубежом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече присутствовали директор Культурного центра Азербайджана в Австрии Лейла Гасымова, заместитель директора Эльгюн Нифталиев, директор центра в Турции Самир Аббасов, директор Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли, заместитель директора центра Надир Алимирзоев, заместитель директора центра в Германии Иса Мамедов и советник посольства нашей страны во Франции Нигяр Гусейнова.

Целью собрания являлась координация деятельности Культурных центров азербайджанской за рубежом, заслушивание отчетов за 2023-2024 годы и обсуждение планов на 2025 год.

На встрече были заслушаны отчеты за указанный период, обсуждены реализуемые проекты. Состоялся обмен мнениями о направлениях деятельности центров на предстоящий год по намеченным мероприятиям и проектам.

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