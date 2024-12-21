Три человека пострадали в серьезном ДТП в Джалилабаде
В селе Гаразянджир Джалилабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Как сообщает 1news.az со ссылкой Report, на участке старой магистрали Алят-Астара столкнулись два автомобиля марки Mercedes.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили Агида Фаталиева, Мухтар Зейналов и Джейхун Агаев, они были доставлены в районную больницу. Информации о состоянии пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
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