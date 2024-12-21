Три человека пострадали в серьезном ДТП в Джалилабаде

В селе Гаразянджир Джалилабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Report, на участке старой магистрали Алят-Астара столкнулись два автомобиля марки Mercedes.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили Агида Фаталиева, Мухтар Зейналов и Джейхун Агаев, они были доставлены в районную больницу. Информации о состоянии пострадавших нет.

По факту ведется расследование.