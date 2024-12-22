В Исмайыллы произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В Исмайыллы произошло ДТП.

Как сообщает АПА, авария произошла ночью в направлении села Гурбанафанди. По предварительным данным, автомобиль марки «Мерседес» съехал с дороги и опрокинулся. В результате происшествия погибли жители Огузского района Рашидов Сафар Этибар оглу 2000 года рождения и Шукюрлу Шукюр Араз оглу 2000 года рождения.

Рагимли Орхан Мехман оглу 1997 года рождения и житель Исмаиллы Аллахвердиев Турал Эльдар оглу 1988 года рождения были доставлены в центральную районную больницу с травмами.

По данному факту проводится расследование.