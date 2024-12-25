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15 треков, которые сделают ваш Новый год незабываемым! - ВИДЕО

First News Media10:00 - Сегодня
15 треков, которые сделают ваш Новый год незабываемым! - ВИДЕО

Новый год – это самый ожидаемый праздник, полный ярких огней, смеха, веселья и, конечно же, музыки. В этой статье мы собрали топ-15 новогодних хитов, которые идеально подходит для того, чтобы встретить Новый год в компании друзей и родных.

Бобби Хелмс – американский певец в стиле кантри, который вошел в историю благодаря своей культовой композиции «Jingle Bell Rock». Этот трек стал первым рождественским хитом в стиле рок. Впервые выпущенная в 1957 году, песня быстро завоевала популярность и с тех пор многократно возвращалась в чарты, становясь неотъемлемой частью новогодней музыкальной традиции.

Шведская группа ABBA стала настоящим феноменом в музыке 70-х: песни квартета мгновенно становились хитами на всех континентах, а пластинки и билеты на концерты расходились многомиллионными тиражами. После десятилетия на вершине популярности коллектив фактически распался, а участники целых 40 лет не могли заставить себя записать новые композиции вчетвером. Одним из известных рождественских хитов ABBA стала песня «Happy New Year», первоначальное название которой было более весёлым — «Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day» (Папочка, не напивайся на Рождество). Этот трек стал популярным и стал частью новогодних праздников, часто звуча в канун Нового года, несмотря на свою изначальную тему.

Мэрайя Кэри – звезда американского шоу-бизнеса, певица, продюсер, актриса, автор песен, филантроп. Поклонники называют ее музыкальной дивой, легендой поп-сцены. Карьерный путь Кэри не был лёгким, и она не раз сталкивалась с трудностями на пути к славе. Тем не менее таланта и воли хватило, чтобы засверкать в мировом ряду мегазвезд. Одним из самых значимых её хитов является рождественская песня «All I Want for Christmas Is You», которая с момента выхода стала мировым хитом и ежегодно возвращается в чарты, становясь неотъемлемой частью праздничного сезона, не забываем и про «Christmas (Baby Please Come Home)».

Британский поп-дуэт Wham!, состоящий из Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, стал одним из самых успешных коллективов 1980-х годов. Их синглы регулярно попадали в верхнюю часть чарта «Billboard», из-за того, что затрагивали проблемы, волновавшие весь прогрессивный мир. Одним из самых известных и успешных хитов группы стал «Last Christmas», который несмотря на то, что не достиг первого места в Великобритании, стал самым коммерчески успешным синглом в Европе и Великобритании. Песня продолжает оставаться популярной, ежегодно возвращаясь в праздничные чарты.

Эльнара Халилова – талантливая азербайджанская певица, чьи песни «Pəncərəndə», «De», «Məhəbbət payim» стали визитной карточкой в ее музыкальной карьере. Среди ее песен особое место занимает новогодняя песня «Yeni İl Gəldi», которая наполняет слушателей праздничным настроением.

Бренда Ли— американская вокалистка, композитор и продюсер, одна из ведущих поп-исполнительниц 1950-1960-х годов. Её главная заслуга — исполнение легендарной рождественской песни «Rockin' Around the Christmas Tree», которая стала культовой и остаётся популярной до сих пор.

Ариана Гранде — американская певица, актриса и продюсер, чьи песни и фильмы пользуются огромной популярностью по всему миру. За короткий срок она завоевала преданных поклонников и стала одной из самых известных звезд современности. Ариану обожают за её многогранный талант, смелость экспериментировать в различных областях искусства и активную благотворительную деятельность.

Среди её самых популярных рождественских хитов — «Last Christmas», «Santa Tell Me» и «Oh Santa!». Эти песни принесли ей прозвище «Принцесса Рождества» благодаря их постоянной популярности в праздничный сезон.

Келли Кларксон начала свой путь к славе с победы на шоу талантов «American Idol» в 2002 году. С того времени она завоевала любовь публики благодаря своему сильному голосу, харизматичности и мастерству исполнения. За свою карьеру Келли неоднократно радовала поклонников новыми хитами и стильными клипами, становясь одной из самых успешных поп-звезд.

Но таланты артистки не ограничились сферой музыки. Песня «Underneath the Tree» была признана критиками в числе лучших рождественских хитов и сравнивалась с культовой «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри. Кроме того, Келли записала «Santa, Can't You Hear Me» в дуэте с Арианой Гранде — это динамичная биг-бэнд поп-песня, ставшая рождественским гимном. В ней певицы поют о просьбе к Санта-Клаусу: вместо материальных подарков они просят любви, желая, чтобы их заветное желание исполнилось в этот волшебный праздник.

Сабрина Карпентер – американская звезда, которую точно можно назвать универсальной артисткой. Она достигла популярности как актриса и певица, успев покорить сердца поклонников в разных странах. Исполнительница не перестает радовать публику новыми проектами, оттачивает мастерство на различных музыкальных фестивалях и съемочных площадках и становится все более популярной не только в США, но и в других странах. Её песня «Nonsense» привлекла внимание за счёт своего стиля, который вызвал ассоциации с Арианой Гранде. Трек был настолько успешен, что в дальнейшем были выпущены ускоренная версия и праздничный ремикс под названием «A Nonsense Christmas», который стал популярным в сезон рождественских праздников.

Сиа (настоящее имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) — австралийская певица, автор песен и продюсер, работающая в жанрах джаз, фолк, соул и поп. Несмотря на свою мировую известность, Сиа («сияющая») предпочитает сохранять анонимность и избегать публичности. По этой причине Сиа никогда не снимается в собственных клипах и на сцену выходит в парике, а с некоторых пор — и с широким бантом, скрывающим ее лицо. Многие отметили «Snowman» как одну из лучших композиций на альбоме «Everyday Is Christmas», выпущенном в 2017 году, благодаря мелодичности и трогательной атмосфере.

Jonas Brothers — американская поп-рок группа, основанная в 2005 году братьями Кевином, Джо и Ником Джонасами. Вскоре после образования коллектива, они были номинированы на премию «Грэмми» в категории «Лучшая новая группа», а затем получили приз American Music Awards как «Прорыв года». К 2010 году группа выпустила пять альбомов, став одним из самых популярных музыкальных коллективов среди подростков.

После длительного перерыва в 2019 году Jonas Brothers анонсировали выпуск нового альбома, что вызвало большой интерес у поклонников. Группа исполнила рождественский хит «Like It’s Christmas» во время своего тура Happiness Begins Tour, который начался 4 декабря 2019 года в Омахе.

Новый год – это не просто смена в календаре, это волшебство, которое мы создаем сами, а музыка – это его главный проводник. Ведь какой Новый год без любимых мелодий, которые на протяжении многих лет звучат в наших домах?

С наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесет в вашу жизнь только хорошее: удачные начинания, теплые встречи и множество причин для улыбок!

Назрин Аллахвердиева

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