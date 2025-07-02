Финальный сезон «Игры в кальмара» установил рекорд Netflix - ВИДЕО

Третий и финальный сезон «Игры в кальмара» установил рекорд Netflix, собрав 60,1 миллиона просмотров за первые три дня с момента релиза.

Этот результат позволил заключительному сезону южнокорейской драмы войти в топ-9 самых популярных неанглоязычных сериалов в истории стримингового сервиса, сообщает 1news.az со ссылкой на DTF.

Для сравнения, второй сезон дебютировал с 68 миллионами просмотров за первые четыре дня после релиза - тогда шоу побило рекорд, который удерживал сериал «Уэнсдэй» с результатом 50,1 миллиона просмотров в 2022 году.

Средний рейтинг финального сезона «Игры в кальмара» на Rotten Tomatoes составил 50% по версии пользователей сайта. На IMDb последняя серия шоу получила среднюю оценку 6,8 балла из 10, тогда как все остальные - от 7,4 до 8,7 балла.

Третий сезон «Игры в кальмара» продолжает историю Сон Ки Хуна (Игрока 456), который после неудачного восстания и потери близкого друга решает покончить с жестокой системой смертельных игр – сезон, трейлер которого представлен для просмотра ниже, начинается сразу после событий второго, показывая серьёзные психологические изменения главного героя.