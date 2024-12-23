Состоялась встреча с победителями конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречи с победителями третьего конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»), обсудил результаты, достигнутые молодыми людьми в сфере личностного и профессионального развития.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречи с победителями третьего конкурса «Yüksəliş» Асадом Гурбанзаде и Фаридом Исаеым.

На встрече министр экономики подчеркнул, что конкурс «Yüksəliş», созданный по распоряжению главы государства Ильхама Алиева, играет важную роль в укреплении кадрового потенциала в нашей стране. Было отмечено, что организованные в рамках менторской программы встречи с представителями Министерства и частных компаний, направлены на повышение знаний и навыков победителей в повышении эффективности управления, стратегического подхода и других направлений.

Победители конкурса рассказали, что получили подробную информацию о развитии предпринимательства в нашей стране, цифровизации, применении инновационных решений и технологий, налоговых реформах, сотрудничестве с международными и местными партнерами в промышленных зонах, а также о проводимых работах с целью ускоренного экономического развития на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что менторская программа представляет собой полезный опыт с точки зрения эффективного использования ресурсов, реализации стратегических проектов и налаживания партнерских отношений.

На встрече были обсуждены результаты, достигнутые победителями конкурса в сфере личностного и профессионального развития, даны рекомендации по повышению их знаний и навыков. Участникам менторской программы пожелали успехов в дальнейшей деятельности.