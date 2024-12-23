В Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана - ФОТО

23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему «Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы», организованный Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

В нем принимают участие официальные лица государственных структур, ученые-теологи и специалисты, а также более 100 религиозных деятелей разных конфессий из многих регионов страны.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Затем заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева зачитала обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума.

На мероприятии состоялась видеопрезентация проекта AMİN (Azerbaijan Multicultural Information Network) - единого портала электронных услуг, на котором собрана в систематическом виде информационная база о местах религиозного отправления, святилищах, кладбищах, специализированных точках продаж на территории Азербайджанской Республики, действующих в стране религиозных деятелях.

Цель форума - информирование общества о религиозных угрозах, повышение роли религиозных лидеров в процессе религиозного просвещения, а также изучение мнений и предложений о деятельности религиозных общин и религиозных лидеров, трудностях , с которыми они сталкиваются.

В рамках мероприятия демонстрируется фотовыставка, посвященная теме «Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация».

Источник: АЗЕРТАДЖ