TƏBİB констатирует рост обращений в медучреждения и оказанных услуг

В TƏBİB раскрыли статистику за 11 месяцев 2024 года.

Как сообщил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, в январе-ноябре в медицинские учреждения поступило 22.1 млн обращений.

Число оказанных медицинских услуг за указанный период составило 76.8 млн.

По его словам, в 2023 году количество поступивших обращений составило 20.3 млн, оказанных услуг - 63.8 млн.

В текущем году в числе поступивших обращений зафиксирован 9%-й, оказанных услуг - 20%-й рост.

«За отчетный период в наших медицинских учреждениях проведено более 348 хирургических операций и процедур. Число лабораторных услуг достигло 30.5 млн, что на 34% больше чем в прошлом году», - сказал Гурбанов.

Он также отметил, что за январь-ноябрь проведено более 6 млн радиологических обследований.