Глава ГКРРО заявил о недопущении использования фактора религии для раскола общества

Следует констатировать, что в этот сложный исторический период религиозный фактор иногда целенаправленно используется для раскола общества.

Об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) Рамин Мамедов на Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

«Попытки использования понятия веры как инструмента политических технологий, влияющего на общественное сознание, искажают социальное и культурное значение религии, ставят под сомнение ее объединяющую функцию», - подчеркнул он.

Глава ГКРРО считает важным недопущение того, чтобы Азербайджан стал площадкой для угроз, создаваемых такими ложными представлениями.

«В связи с этим крайне необходимо развитие коммуникации религиозных деятелей с государственными учреждениями», - сказал Рамин Мамедов.

Источник: Report