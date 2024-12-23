Али Ахмедов: Азербайджан представлен всему миру как центр мультикультурализма

Азербайджан представлен всему миру как центр религиозной толерантности и мультикультурализма.

Об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов в ходе выступления на Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему «Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы», проходящем 23 декабря в Баку.

Он отметил, что в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева в Азербайджане достигнуты исторические достижения во всех сферах, особенно при полном обеспечении суверенитета и территориальной целостности, а также произошли важные изменения в вопросах религии и убеждений.

А. Ахмедов довел до внимания, что в силу религиозных взглядов и отношения людей к религии на фоне этих реалий Азербайджан переживает период трансформации.

Источник: АЗЕРТАДЖ