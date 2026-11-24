Прокуратура Низаминского района Баку провела расследование по поступившей информации о том, что в связи со строительными работами, проводимыми ООО «Vesta Construction», жителям снесенных домов в течение длительного времени не предоставляли обещанные квартиры в новых зданиях.

По результатам изучения собранных материалов возникли обоснованные подозрения в том, что учредитель ООО «Vesta Construction» Джейхун Гулиев, используя свое служебное положение, неоднократно обманывал граждан под предлогом продажи квартир, совершая мошеннические действия, сообщает 1news.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру АР.

Согласно материалам предварительного расследования, Джейхун Гулиев обманным путем, злоупотребляя доверием граждан и давая ложные обещания, продавал им недвижимость, которая ранее уже была реализована другим лицам.

Речь идет о квартирах и других объектах недвижимости в жилом комплексе «My Home», построенном ООО «Vesta Construction» на улице Ш. Мирзоева в Низаминском районе Баку.

Получая под этим предлогом денежные средства в значительном, крупном и особо крупном размерах, Дж. Гулиев совершал мошеннические действия и причинял материальный ущерб. В результате его действий были нарушены права и законные интересы многочисленных потерпевших, а также охраняемые законом интересы государства и общества, что повлекло тяжкие последствия.

В отношении Джейхуна Гулиева вновь выдвинуто обвинение по статьям 178.4 (мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Низаминского районного суда в отношении Дж. Гулиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу потерпевшими признаны 172 человека. Предварительное следствие завершено, материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Бакинский суд по тяжким преступлениям.