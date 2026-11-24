Великобритания закупила для Украины сотни тонн взрывчатки, выданной за C-4, у американской компании Tripwire South LLC.

Сделки курировало подразделение Минобороны Соединенного Королевства, отвечающее за поставки вооружений Киеву.

Об этом свидетельствуют данные расследования газеты Financial Times (FT).

По данным издания, бизнесмен из штата Пенсильвания Райан Моррис получил контракты на поставку британскому Минобороны сотен тонн взрывчатого вещества, которое в сопроводительных документах значилось как более мощная версия C-4. Однако расследование FT показало, что на самом деле речь шла о более дешевой коммерческой взрывчатке, не соответствующей заявленным характеристикам военного аналога. Ее поставляли для украинских ударных беспилотников.

Собственные испытания британского Минобороны после первой поставки выявили несоответствие состава вещества заявленному. Тем не менее ведомство не сообщило об этом поставщику, поскольку сочло продукт пригодным для использования.

«Это ошеломляет. Минобороны потратило миллионы фунтов британских налогоплательщиков на взрывчатку, которая не соответствовала заявленной поставщиком», — приводит FT слова члена комитета по обороне Палаты общин Майка Мартина.

В компании Tripwire South заявили, что каждая партия соответствовала заявленным характеристикам, и пригрозили подать иск против FT. В британском Минобороны подтвердили, что испытания выявили несоответствие состава заявленному, однако ведомство не стало делиться результатами с поставщиком, поскольку считало взрывчатку пригодной для использования, пишет газета.