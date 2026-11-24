Заминированный автомобиль взорвался рядом со зданием администрации в колумбийском городе Вильявисенсио.

В результате происшествия пострадали как минимум 12 человек.

На кадрах с места происшествия видны поврежденные автомобили и здания. Там работают экстренные службы. Среди пострадавших преимущественно представители администрации департамента Мета, пишет Caracol со ссылкой на советника по безопасности мэрии города. Информации о погибших не поступало.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья возложил ответственность за нападение на наркокартели и пообещал жесткий ответ.

«Пусть им будет абсолютно ясно: при этом правительстве никаких переговоров с наркотеррористами не будет. Каждая капля крови, которую они проливают из колумбийского народа, будет встречена сильной и неустанной реакцией со стороны государства», — заявил глава государства.

Как отмечает El País, это уже второе нападение за день. Ранее была совершена атака с использованием беспилотника в городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой.