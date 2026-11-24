В последнее время граждане, обращающиеся в поликлиники за получением медицинских справок, жалуются на необходимость часами стоять в очередях на прием к различным врачам.

В частности, прохождение осмотра у нескольких профильных специалистов, а также ожидание результатов лабораторных и других обследований приводят к еще большему затягиванию процесса.

У граждан возникают вопросы о том, связана ли сложившаяся ситуация с нехваткой врачей, большим потоком обращений или действующими медицинскими процедурами. Наряду с этим поднимается вопрос об упрощении процесса выдачи медсправок, сокращении очередей и более оперативной организации обслуживания.

Комментируя ситуацию в ответ на запрос Trend, в TƏBİB сообщили, что выдача справок о состоянии здоровья в медицинских учреждениях, действующих в подчинении ведомства, осуществляется в соответствии с установленными требованиями медицинского обследования.

«Отметим, что интенсивность обращений в медучреждения различается по дням. В частности, совпадение по времени обращений за медицинскими справками различного назначения может приводить к образованию временных очередей в отдельные дни и часы. Однако данная ситуация не носит постоянного характера для всех медицинских учреждений.

Необходимо учитывать, что выдача справки о состоянии здоровья подразумевает не просто оформление документа, а оценку фактического состояния здоровья гражданина на основании медицинских обследований.

Например, для получения медицинской справки о состоянии здоровья (Форма № 86) требуются осмотры профильных врачей-специалистов, а также лабораторные и инструментальные исследования. Полноценное проведение этих обследований и оценка их результатов требуют определенного времени.

Принципиально важно, чтобы медицинские справки выдавались не как формальная процедура, а на основании реальных результатов обследований. Такой подход служит как объективной оценке состояния здоровья, так и раннему выявлению возможных заболеваний.

В то же время TƏBİB продолжает работу по более эффективному управлению потоком обращений, организации процесса приема и минимизации времени ожидания граждан. В рамках этих мер в поликлиниках предусматривается внедрение системы онлайн-очереди и использование других современных решений», — добавили в структуре.