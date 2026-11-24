Американский политик, сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Дэвид Харольд (Дэйв) Маккормик поздравил Баку, Ереван и Вашингтон с запуском «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP).

«TRIPP укрепит торговлю, транспорт, энергетическую и цифровую взаимосвязанность, а также будет способствовать миру и процветанию в Азербайджане и Армении», — написал политик в своем аккаунте в соцсети X.

О начале реализации проекта TRIPP в понедельник в своих видеообращениях объявили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Речь идет о 42-километровом участке Зангезурского коридора, проходящем по территории Армении и призванном связать основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а также создать дополнительные возможности для экономического взаимодействия и интеграции региона в глобальные логистические цепочки.