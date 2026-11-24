В Милли Меджлисе заявили о необходимости усилить контроль над соцсетями
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Социальные сети превратились в инструмент манипуляции общественным сознанием и требуют более жесткого регулирования.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на пленарном заседании парламента.
По его словам, соцсети утратили свое первоначальное предназначение, превратившись в площадку для оскорблений, что негативно влияет на сознание людей.
"Происходящее сегодня в социальных сетях - это не свобода мысли и выражения мнений, а промывание мозгов, манипуляции и попытки настроить граждан против собственного государства", - заявил депутат.
Мамедов также призвал усилить идеологическую работу в стране, назвав ее необходимой для сохранения достижений победы и формирования общественного сознания.
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