Социальные сети превратились в инструмент манипуляции общественным сознанием и требуют более жесткого регулирования.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на пленарном заседании парламента.

По его словам, соцсети утратили свое первоначальное предназначение, превратившись в площадку для оскорблений, что негативно влияет на сознание людей.

"Происходящее сегодня в социальных сетях - это не свобода мысли и выражения мнений, а промывание мозгов, манипуляции и попытки настроить граждан против собственного государства", - заявил депутат.

Мамедов также призвал усилить идеологическую работу в стране, назвав ее необходимой для сохранения достижений победы и формирования общественного сознания.