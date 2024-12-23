Аллахшукюр Пашазаде заявил об увеличении числа религиозных деятелей в новых мечетях на освобожденных территориях
Растет число религиозных деятелей, действующих в новых мечетях на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на Форуме религиозных деятелей Азербайджана в Баку.
Он отметил важность религиозного просвещения.
По его словам, Азербайджан является государством, "обладающим уникальным примером межрелигиозного и межконфессионального взаимопонимания".
Источник: Report
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