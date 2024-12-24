В Баку в квартире обнаружили труп женщины, пролежавший там 5 лет – ВИДЕО

В квартире, расположенной в 3-м микрорайоне Насиминского района Баку, обнаружен труп пожилой женщины, которая предположительно скончалась в 2019 году.

Татьяна Теодорова, 1932 года рождения, проживала одна и, по словам соседей, она никогда не была замужем и детей у нее не было. Женщина пропала 5 лет назад. Вызвать МЧС для того, чтобы открыть дверь, учитывая, что в доме проживала одинокая пожилая женщина, почему-то никто не решился. Но, как отмечают соседи, они обращались в разные инстанции, дошли даже до морга, но женщина не нашлась. Одна из соседок рассказывает, что за женщиной присматривали сотрудники ЖЭКа и соцслужб, но и они почему-то решили не искать пропавшую женщину.

А не так давно, по прошествии 5 лет, выяснилось, что у женщины есть сын. Он предъявил документы на квартиру соответствующим структурам. Так дверь и открыли, а в квартире обнаружили разложившийся труп женщины.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

ВИДЕО: Baku TV