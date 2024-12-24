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Президент Азербайджана наградил Лейлу и Арзу Алиевых - ФОТО

First News Media17:48 - Сегодня
Президент Азербайджана наградил Лейлу и Арзу Алиевых - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлу Алиеву и руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиеву благодарственными грамотами за активную деятельность на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает 1news.az, соответствующей публикацией Лейла Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram.

«Рада, что моя работа на COP29, как и труд многих других, была высоко оценена», — говорится в ее посте.

«Рада, что и моя работа на COP29 была отмечена и высоко оценена», - говорится в публикации Арзу Алиевой на ее официальной странице в Instagram.

Президент Ильхам Алиев также наградил своих внуков Микаила и Али Агаларовых благодарственной грамотой за волонтерскую деятельность во время COP29.

Соответствующими публикациями они поделились в своих Instagram-аккаунтах.

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