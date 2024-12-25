AZAL организовал горячую линию для членов семей пострадавших пассажиров

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) организовала горячая линия для получения необходимой информации в связи с крушением самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, недалеко от казахстанского города Актау.

Горячая линия организована для членов семей пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета.

Для получения информации можно обратиться по следующим номерам: (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203.

Как сообщалось, сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау.