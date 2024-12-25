Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолета в Актау

Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Канатом Бозумбаевым, прибывшая в Актау, приступила к работе на месте крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает агентство Kazinform.

Затем Канат Бозумбаев посетит пострадавших в больнице, встретится с зарубежными коллегами, а также проведет заседание штаба.

Все службы — ЧС, эксперты-криминалисты, органы прокуратуры - работают в экстренном режиме.

Источник: Казинформ