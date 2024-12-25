Азербайджанцы, проживающие за рубежом, выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой под Актау

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей недалеко от Актау.

Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

"Известие о том, что 25 декабря пассажирский самолет “Aзербайджан Хава Йоллары”, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение, в результате чего трагически погибли люди, глубоко потрясло нас – азербайджанцев, проживающих за рубежом. Да упокоит Аллах души погибших, выражаем глубокие соболезнования их семьям и близким, желаем пострадавшим скорейшего исцеления. Выражаем уверенность в том, что наше государство под руководством Президента Ильхама Алиева расследует причины происшествия и примет соответствующие меры.

На протяжении истории наш народ, благодаря единству, с честью преодолевал все сложные моменты. Мы – проживающие за рубежом азербайджанцы, заявляем, что в этот трагический день, как и всегда, рядом с нашим народом и государством. Да хранит Всевышний наш народ!" - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.