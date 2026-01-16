 Четыре тоннеля и три перехода: в Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Четыре тоннеля и три перехода: в Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:22 - Сегодня
Новая автомобильная дорога спроектирована параллельно проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Согласно Государственной программе, участок автодороги от улицы академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова имеет общую протяженность 3,9 км и состоит из 6 полос движения. Кроме того, проект включает в себя съезды, рампы и подъездные пути протяженностью 2,6 км.

На автомобильной дороге планируется строительство 4 тоннелей общей протяженностью 2073 метра и 3 подземных пешеходных переходов общей протяженностью 112 метров:

Тоннель №1 - расположен на 0,8-м км дороги. Общая длина составляет 506 м, ширина - 17 м (закрытая часть - 120 м, открытая часть - 386 м);

Тоннель №2 - расположен на 1,5-м км дороги. Общая длина составляет 363 м, ширина - 11 м (закрытая часть - 74,09 м, открытая часть - 289 м);

Тоннель №3 - расположен на 1,8-м км дороги. Общая длина составляет 307 м, ширина - 27,5 м (закрытая часть - 192,8 м, открытая часть - 114,5 м);

Тоннель №4 - расположен на 2,4-м км дороги. Общая длина составляет 894,7 м, ширина - 27,5 м (закрытая часть - 259,5 м, открытая часть - 390,6 м, выездная часть - 244,6 м).

Строительно-монтажные работы во всех тоннелях и подземных пешеходных переходах, предусмотренных проектом, продолжаются.

Строительный процесс осуществляется в соответствии со «Строительными нормами и правилами». Отметим, что на всех строительных площадках уже завершены работы по мобилизации и демобилизации.

В настоящее время строительно-монтажные работы активно ведутся в направлении от станции метро «Улдуз» к улице Гасана Алиева.

