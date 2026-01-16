Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом Пезешкианом» - ОБНОВЛЕНО

Распространилась информация о задержании в аэропорту известного азербайджанского ханенде, заслуженного учителя Газанфара Аббасова по пути из Ирана в Баку.

В комментарии для Oxu.Az по данному вопросу Газанфар Аббасов сообщил, что отправлялся в Иран в связи с состоянием здоровья:

«В аэропорту меня продержали около часа или полутора часов. Меня отпустили после того, как я показал свою фотографию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. То, что я провел в аэропорту столько времени, скорее всего, связано с тем, что я ханенде и меня узнали. То есть других причин нет. Люди просто любят преувеличивать».

10:53

Для уточнения вопроса Qafqazinfo связались с Газанфаром Аббасовым.

В комментарии для сайта он сообщил, что десять дней назад находился в иранском городе Тебриз:

«Там состоялись наши концерты. На обратном пути из Ирана в аэропорту нас немного задержали для проверки.

Никаких других проблем не возникло. Сейчас я нахожусь в Баку, принимаю экзамены у студентов».

10:42

В Иране в аэропорту задержали известного азербайджанского ханенде.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Manset.az, известный азербайджанский ханенде, заслуженный учитель Газанфар Аббасов был задержан в аэропорту при попытке вылететь из Ирана в Баку.

Причина его задержания на данный момент неизвестна. Г. Аббасов подтвердил эту информацию порталу Manset.az, однако не смог предоставить подробностей, после чего его телефон был выключен.