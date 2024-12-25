При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
По имеющимся данным, при крушении самолета авиакомпании AZAL в Казахстане выжили 32 человека.
Как сообщает Report , об этом заявил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов на брифинге в среду.
12:48
28 человек выжили при крушении пассажирского самолета вблизи города Актау.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек, из них 22 человека доставлены в больницу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ЧП задействованы 150 человек личного состава и 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются.
Источник: ТАСС
12:12
25 человек выжили при крушении самолета Embraer 190 компании AZAL в Казахстане, сообщили в МЧС республики.
В ведомстве отметили, что 22 человека госпитализированы.
На месте крушения пассажирского самолета работают 150 спасателей и 45 единиц техники.
Источник: ТАСС
12:00
Среди пассажиров самолета Embraer 190 компании AZAL, потерпевшего крушение в Актау в среду, было 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 – Кыргызстана.
11:43
В общей сложности 67 человек находились на борту самолета Embraer 190 компании AZAL, потерпевшего крушение в Актау в среду.
Из них 62 - пассажиры и 5 - члены экипажа, сообщает пресс-служба AZAL.
В сообщении отмечается, что среди пассажиров детей не было. Информация о пострадавших скоро будет представлена. Отмечается наличие выживших, которым оказывается первичная медицинская помощь.
На месте происшествия осуществляются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана.
11:31
Шесть человек выжили в результате падения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершившего аварийную посадку в 3 км недалеко от города Актау.
Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
11:18
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил «аварийную посадку» в 3 км недалеко от города Актау.
Об этом говорится в сообщении AZAL.
По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.
Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности.
11:08
По предварительным данным, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в российский Грозный, упал недалеко от Актау, передает Tengri Travel.
«Официального подтверждения пока нет. В редакцию поступают видео с места происшествия.
Ждем официального подтверждения от КГА. Сообщалось, что ранее этот самолет подал сигнал ЧС», сообщает сайт.
11:06
Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау, сообщил новостной портал Tengrinews.
По предварительным данным портала, борт следовал из Баку в Грозный.