Азербайджанские верующие вознесли молитвы за упокой души погибших при авиакатастрофе - ФОТО

Сегодня, 26 декабря, в мечетях Азербайджана состоялись траурные церемонии памяти погибших при крушении пассажирского самолета AZAL 25 декабря под Актау.

Как сообщил член Совета газиев Управления мусульман Кавказа (УМК), председатель религиозной общины «Cümə məscidi» в Ичеришехер гаджи Сурхай Мамедли, трагическая гибель пассажиров и членов экипажа самолета, потрясла и азербайджанских верующих.

Он отметил, что, по поручению главы УМК, в мечетях страны, в том числе, в «Cümə məscidi» в Ичеришехер были прочитаны аяты из священного Корана, вознесены молитвы за упокой души погибших.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.