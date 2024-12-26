Брат погибшего в авиакатастрофе Анара Бабаева: Всегда буду вспоминать последнюю с ним беседу

Мы получили горькую весть о моем брате. Сегодня нам сообщили, что его личность установлена. Ждем, когда доставят его тело. Это очень тяжелая потеря для нас.

Об этом сказал в интервью журналистам Хёджет Бабаев, брат 34-летнего Анара Бабаева, погибшего минувшим днем при крушении самолета, летевшего рейсом Баку-Грозный.

Он отметил, что его брат Анар около 23 лет ездил в Грозный по работе: «И на этот раз он летел по работе. Я связывался с ним, говорил. Все было хорошо. Но, к сожалению, это был последний разговор с братом».

По словам Х. Бабаева, он с глубокой скорбью ждет, когда доставят на Родину тело брата, пожелал терпения семьям других погибших.

Источник: АЗЕРТАДЖ