Представители компании «Embraer» прибудут в Актау для участия в расследовании крушения самолета AZAL

В Актау начался брифинг с участием вице-премьера Каната Бозумбаева, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин крушения самолета AZAL.

Об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer", - заявил он в ходе выступления на брифинге.

Бозумбаев также отметил, что следствие по делу продолжается и пока нет официальной версии причин трагедии.

"Мы регулярно контактируем с коллегами из Азербайджана. Никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно". - сказал он.