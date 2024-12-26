AZAL выплатит компенсацию семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе близ Актау

По решению Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" каждому из пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года на территории Республики Казахстан, будет выплачена компенсация в размере 20 000 манатов, семье каждого из погибших - в размере 40 000 манатов

Об этом сообщили в авиакомпании.

Кроме того, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой.