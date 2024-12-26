Стали известны некоторые подробности катастрофы самолета в Актау

Аварийные службы аэропорта в Актау были готовы к приему самолета.

Как сообщают казахстанские СМИ, об этом сказал министр транспорта этой страны Марат Карабаев, представляя информацию о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.

По его словам, экипаж после входа в воздушное пространство Казахстана установил связь с диспетчером вышки Актау.

«Он оперативно выполнил все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. Более того, для облегчения установления визуального контакта были включены огни взлетно-посадочной полосы. Экипаж предпринял две попытки захода на взлетно-посадочную полосу аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна - оно отклонилось в сторону береговой линии», - сказал министр.

М. Карабаев отметил, что в 11:28 была потеряна связь с экипажем и воздушное судно допустило столкновение с землей. «Сразу же на место его падения прибыла спасательная служба аэропорта Актау, которая незамедлительно приступила к эвакуации пассажиров борта», - отметил он.

Источник: Азертадж