В посольстве Казахстана в Баку откроется книга соболезнований

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета AZAL в Казахстане с 11:00 до 17:00 в здании посольства этой страны в Баку, расположенного по адресу: улица Наджафгулу Рафиева, 14, будет открыта книга соболезнований.

Об этом сообщили в посольстве Казахстана.

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительной информации, выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета под председательством премьер-министра Али Асадова.

26 декабря в Азербайджане объявлен траур.