В Казахстане в воды Каспия спустили траурные венки в память о погибших в авиакатастрофе

В воды Каспия в портах Актау, Курык и Баутино спустили траурные венки в знак памяти и скорби о погибших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Этот жест - дань уважения и скорби всем, кто погиб в этой страшной авиакатастрофе. Это одно из самых трагических событий последних лет, погибли десятки человек, среди них дети. Чувства близких погибших понятны, мы с вами. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами", - отмечали участники акции.