Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

В соответствии с поручением и указаниями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжаются неотложные и необходимые мероприятия, направленные на установление объективной истины по факту крушения пассажирского самолета вблизи города Актау в Казахстане.

С этой целью группа сотрудников Генеральной прокуратуры АР была направлена в город Грозный, где, на основании соглашения с Генеральной прокуратурой РФ, совместно с коллегами из этого ведомства проводят следственные и другие процессуальные действия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры АР.

Напоминаем, что 25 декабря группа сотрудников прокуратуры, возглавляемая заместителем генерального прокурора Эльмаром Джамаловым, направилась в Актау и в настоящее время продолжает выполнение необходимых мероприятий на месте происшествия совместно с коллегами из Казахстана.

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