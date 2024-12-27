Росавиация заявила, что самолет AZAL не мог приземлиться в Грозном из-за плана «Ковер»

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, не мог приземлиться в аэропорту российского города из-за введенного плана «Ковер».

Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», - отметил он.

Ядров сообщил, что в тот день «был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости».

«Командир предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау», - сказал глава Росавиации.

По его словам, после крушения пассажирского самолета российская сторона немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о своей готовности к сотрудничеству по расследованию трагедии.

«Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать, к этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», - подчеркнул Ядров.

Источник: «Интерфакс»