В Гусаре была похоронена 19 летняя жертва авиакатастрофы
На кладбище села Судуроба Гусарского района была похоронена 19-летняя Хадиджа Алимирзаева, погибшая 25 декабря при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау, совершавшего рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает 1news.az.
На похоронах присутствовали руководители Исполнительной власти Гусарского района, правоохранительных органов, представители управлений, предприятий, жители села и родственники покойной.
Отмечается, что вместе с Хадиджей в этот день погиб и ее брат Али.
Напомним, что в связи с трагедией 26 декабря был объявлен днем траура по погибшим при авиакатастрофе.
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