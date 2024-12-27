Замглавы МИД РФ: Прежде чем делать выводы, надо дождаться результатов официального расследования

Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин во время встречи с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

«Прежде всего, я хотел бы от имени руководства Российской Федерации и себя лично принести глубочайшие соболезнования руководству Азербайджана и братскому азербайджанскому народу в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании АZAL. К величайшему сожалению, в результате этой общей для нас трагедии погибли граждане Азербайджана, России и ряда других государств. Мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей. Мы с вами в этот тяжелый час», - сказал он.

По словам Галузина, российская сторона исходит из того, что прежде чем делать какие-либо выводы, надо дождаться результатов официального расследования.

«В Актау работает соответствующая комиссия. Компетентные органы России и Азербайджана взаимодействуют друг с другом. Ведется расследование, и мы исходим из того, что прежде чем делать какие-либо выводы, надо дождаться результатов официального расследования. Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы», - заключил представитель МИД РФ.

Источник: Report