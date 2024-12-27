МВД Азербайджана начало расследование в отношении футболистов «Мингячевира»

Начались расследования в связи с клубом «Мингячевир», который является представителем I Лиги чемпионата Азербайджана по футболу.

Как сообщает Apasport.az, имена 8 игроков команды упоминаются в участии в «договорных играх».

В клубе заявили, что расследование продолжается.

В ответ на запрос сайта apasport.az в пресс-службе МВД сообщили, что по поступившему заявлению проводится расследование.

В МВД также отметили, что никаких задержаний в связи с инцидентом не было.