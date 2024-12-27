МВД Азербайджана начало расследование в отношении футболистов «Мингячевира»
Начались расследования в связи с клубом «Мингячевир», который является представителем I Лиги чемпионата Азербайджана по футболу.
Как сообщает Apasport.az, имена 8 игроков команды упоминаются в участии в «договорных играх».
В клубе заявили, что расследование продолжается.
В ответ на запрос сайта apasport.az в пресс-службе МВД сообщили, что по поступившему заявлению проводится расследование.
В МВД также отметили, что никаких задержаний в связи с инцидентом не было.
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