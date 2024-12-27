Тела еще 22 человек, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Азербайджан после завершения необходимых мероприятий

Были приняты необходимые меры в связи с доставкой в страну и захоронением тел 4 из 26 граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе.

Об этом было сказано на заседании Государственной комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы, произошедшей вблизи Актау.

На заседании также были обсуждены вопросы, связанные с доставкой в страну после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мероприятий тел остальных 22 погибших.