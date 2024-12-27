Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 29 декабря.

В повестку дня заседания предложены 9 вопросов.

1. О составе Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики.

2. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» (первое чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики - о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, в законы Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)», Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по месту пребывания» и «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике».

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике», «О валютном регулировании», «О служебном и гражданском оружии», «О товарных знаках и географических указаниях», «О нотариате», «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении», «О лотереях», «О государственном реестре недвижимости» и «О медиа» (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики (третье чтение) в внесении изменений в законы Азербайджанской Республики- о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О дорожном движении», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)», «О медицинском страховании», «О государственной регистрации и государственном реестре правовых лиц», «О государственном реестре недвижимого имущества», «Об адресной государственной социальной помощи», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «Об образовании», «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Об обязательном страховании», «О лицензиях и разрешениях», «О правах лиц с инвалидностью» и «О занятости».

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О газоснабжении», «О государственной пошлине», «Об экспортном контроле», «О применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности с целью экспорта», «Об электроэнергетике» и «Об энергетике» (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О гарантиях гендерного (мужского и женского) равенства».

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дошкольном образовании».

9. Об утверждении обращения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.