 Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media21:40 - Сегодня
Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 29 декабря.

В повестку дня заседания предложены 9 вопросов.

1. О составе Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики.

2. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» (первое чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики - о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, в законы Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)», Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по месту пребывания» и «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике».

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике», «О валютном регулировании», «О служебном и гражданском оружии», «О товарных знаках и географических указаниях», «О нотариате», «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении», «О лотереях», «О государственном реестре недвижимости» и «О медиа» (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики (третье чтение) в внесении изменений в законы Азербайджанской Республики- о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О дорожном движении», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)», «О медицинском страховании», «О государственной регистрации и государственном реестре правовых лиц», «О государственном реестре недвижимого имущества», «Об адресной государственной социальной помощи», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «Об образовании», «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Об обязательном страховании», «О лицензиях и разрешениях», «О правах лиц с инвалидностью» и «О занятости».

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О газоснабжении», «О государственной пошлине», «Об экспортном контроле», «О применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности с целью экспорта», «Об электроэнергетике» и «Об энергетике» (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О гарантиях гендерного (мужского и женского) равенства».

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дошкольном образовании».

9. Об утверждении обращения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Поделиться:
139

Актуально

Общество

AZAL: Предварительными причинами катастрофы Embraer названо внешнее воздействие

Общество

Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин ...

Общество

Министр: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

Xроника

Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Lifestyle

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Прерванные жизни: Кого мир потерял в 2024 году – ФОТО

Таркан: «Близким погибших терпения и силы пережить утрату» - ФОТО

Турецкие знаменитости выразили соболезнования Азербайджану: «Наши молитвы с вами» – ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Оказавшемуся в инвалидной коляске Сердару Ортаджу грозит 3 года тюрьмы – ВИДЕО

Звезда TikTok Хаби Лейм совершил умру – ФОТО

Прерванные жизни: Кого мир потерял в 2024 году – ФОТО

Дензел Вашингтон стал священником – ФОТО

Последние новости

Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом международные и региональные вопросы

Сегодня, 22:25

Папа, ты мой герой: Дочь пилота Игоря Кшнякина поделилась трогательным постом об отце - ВИДЕО

Сегодня, 22:05

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 21:40

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси выразила соболезнования Сахибе Гафаровой в связи с авиакатастрофой

Сегодня, 21:25

Тела еще 22 человек, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Азербайджан после завершения необходимых мероприятий

Сегодня, 21:00

Госкомиссия: Расследование причин авиакатастрофы должно быть прозрачным, объективным и всесторонним

Сегодня, 20:56

Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Сегодня, 20:50

Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы вблизи Актау

Сегодня, 20:48

Белый дом увидел первичные признаки того, что борт Баку-Грозный мог быть сбит ПВО России

Сегодня, 20:40

Жена выжившего в авиакатастрофе Нуруллы Сираджова тоже оказалась живой – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:28

В постпредставительстве Азербайджана в ЮНЕСКО чтят память жертв авиакатастрофы в Актау

Сегодня, 20:20

Президент Хорватии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:00

МВД Азербайджана начало расследование в отношении футболистов «Мингячевира»

Сегодня, 19:45

Дедушка погибшего в авиакатастрофе Гошгара: Я сам проводил ребенка в Россию

Сегодня, 19:30

В Азербайджане устанавливается штраф в отношении продавцов аптек

Сегодня, 19:15

Кадыров объявил в Чечне траур в связи с крушением азербайджанского самолета

Сегодня, 18:55

Министр: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

Сегодня, 18:45

Бинали Йылдырым направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Сегодня, 18:30

Король Иордании выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 18:21

Министр: Экипаж самолета, проявив героизм, выполнил оптимальную посадку

Сегодня, 18:15
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23