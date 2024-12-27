«Все будет хорошо»: Инструктор AZAL рассказал о Хокуме Алиевой и о том, как она сдавала экзамен

Инструктор бортпроводников компании «Азербайджан Хава Йоллары» Арзу Сулейманов посвятил статус погибшим в авиакатастрофе под Актау членам экипажа самолета компании.

«Я с самого начала эксплуатации самолета Embraer-190 HG в нашей авиакомпании выполнял полеты в качестве инструктора бортпроводников. С капитаном Игорем Кшнякиным я летал вместе почти 15 лет. В разгар летнего сезона, когда было много полетов, он всегда говорил: "Работать так работать". С Хокюмой Алиевой мы совершили множество полетов за последние 8 лет. Наш второй пилот, Александр Кальянинов, недавно начал летать, и у нас было всего два-три совместных полета.

Когда Хокюма сдавала экзамен на должность старшего бортпроводника, я задал ей вопрос: «Хокюма ханым, как вы обратитесь к пассажирам в случае чрезвычайной ситуации?» Она ответила: «Доверяйте нашему экипажу, следуйте инструкциям, все будет хорошо».

Хокюма выполнила свое обещание, и она действовала так, как и говорила. Я горжусь тем, что работаю с нашими героическими пилотами и самоотверженными бортпроводниками. Горжусь тем, что был коллегой Хокюмы и обучал ее. Ее смелые действия не только повысили престиж профессии бортпроводника, но и еще раз доказали всему миру, что безопасность превыше всего», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что 25 декабря в районе города Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 выжили.