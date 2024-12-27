В Китае испытание ракеты оказалось неудачным

Китайская компания Zhongke Yuhang провела неудачное испытание в воздухе ракеты-носителя Kinetica-1.

Об этом говорится на странице компании в социальной сети WeChat.

Уточняется, что запуск был осуществлен в 09:03 по пекинскому времени на полигоне Дунфэн (Северный Китай). Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени. В итоге сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.

Руководство CAS Space принесло извинения тем, кто поддерживает этот проект, и пообещало в кратчайшие сроки провести расследование и сделать все возможное, чтобы обеспечить успех последующих миссий.

Kinetica-1 - четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 м в длину и может доставить на низкую околоземную орбиту до 2-х тонн полезного груза (1,5 т на солнечно-синхронную орбиту).

Источник: ТАСС