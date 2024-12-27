 В Китае испытание ракеты оказалось неудачным | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Китае испытание ракеты оказалось неудачным

First News Media10:09 - Сегодня
В Китае испытание ракеты оказалось неудачным

Китайская компания Zhongke Yuhang провела неудачное испытание в воздухе ракеты-носителя Kinetica-1.

Об этом говорится на странице компании в социальной сети WeChat.

Уточняется, что запуск был осуществлен в 09:03 по пекинскому времени на полигоне Дунфэн (Северный Китай). Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени. В итоге сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.

Руководство CAS Space принесло извинения тем, кто поддерживает этот проект, и пообещало в кратчайшие сроки провести расследование и сделать все возможное, чтобы обеспечить успех последующих миссий.

Kinetica-1 - четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 м в длину и может доставить на низкую околоземную орбиту до 2-х тонн полезного груза (1,5 т на солнечно-синхронную орбиту).

Источник: ТАСС

Поделиться:
95

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2025 год

Общество

Стали известны некоторые подробности катастрофы самолета в Актау

Общество

AZAL выплатит компенсацию семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе близ ...

Общество

Еще семь граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, а также ...

В мире

В Китае испытание ракеты оказалось неудачным

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу

Минэнерго Турции: проблема оборудования для АЭС «Аккую» решена

На работу ряда российских аэропортов ввели временные ограничения

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Турции вертолет протаранил больницу, четверо погибших - ОБНОВЛЕНО

Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы

США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Асме Асад не понравилась Москва, она намерена развестись с Башаром Асадом и переехать в Лондон - СМИ

Последние новости

Ильхам Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2025 год

Сегодня, 10:23

В Сумгайыте мужчина нанес ножевые ранения сыну

Сегодня, 10:15

В Китае испытание ракеты оказалось неудачным

Сегодня, 10:09

Таркан: «Близким погибших терпения и силы пережить утрату» - ФОТО

Сегодня, 10:07

Выживший в авиакатастрофе: Все, что я хочу знать, в порядке ли моя жена?

Сегодня, 09:53

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу

Сегодня, 09:49

«Все будет хорошо»: Инструктор AZAL рассказал о Хокуме Алиевой и о том, как она сдавала экзамен

Сегодня, 09:47

Арестована тиктокерша, участвовавшая в шоу Азера Захида

Сегодня, 09:45

Гюнай Мамедзаде в погоне за лидерством на чемпионате мира

Сегодня, 09:34

Минэнерго Турции: проблема оборудования для АЭС «Аккую» решена

Сегодня, 09:26

На работу ряда российских аэропортов ввели временные ограничения

Сегодня, 09:24

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на крушение самолета в Казахстане

Сегодня, 07:55

Среди жертв авиакатастрофы под Актау оказался родственник известного азербайджанского режиссера - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 00:10

В посольстве Азербайджана в Кувейте в связи с днем траура открыта памятная книга

26 / 12 / 2024, 23:40

Обнародовано состояние здоровья пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в «Yeni Klinika» - ФОТО- ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

26 / 12 / 2024, 23:20

Израильская авиакомпания приостановила рейсы в Москву из-за крушения самолета AZAL в Казахстане

26 / 12 / 2024, 23:00

В посольстве Азербайджана в США открылась памятная книга

26 / 12 / 2024, 22:40

В Казахстане в воды Каспия спустили траурные венки в память о погибших в авиакатастрофе

26 / 12 / 2024, 22:20

Валерий Залужный посетил посольство Азербайджана в Великобритании

26 / 12 / 2024, 22:00

Стали известны некоторые подробности катастрофы самолета в Актау

26 / 12 / 2024, 21:40
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23