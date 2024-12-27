Минздрав РК: Трое граждан Азербайджана продолжают лечение в Актау после авиакатастрофы

В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили о текущем состоянии пациентов, пострадавших в авиакатастрофе возле Актау, передает корреспондент агентства Kazinform.

«В настоящее время в больнице получают лечение 6 пациентов, пострадавших в авиакатастрофе. Четверо из них находятся в реанимации. Состояние одного крайне тяжелое, троих - стабильно тяжелое. Два пациента продолжают лечение в травматологическом отделении, - сообщили в медучреждении.

Отмечается, что из шести пациентов трое являются гражданами Азербайджана, трое граждане Кыргызстана. Все получают необходимое лечение в полном объеме.