Вошедшие в историю: Презентован документальный фильм о выдающихся личностях Западного Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане презентован документальный фильм, повествующий о выдающихся деятелях Западного Азербайджана, оставивших значимый след в азербайджанской истории и культуре.

Цель документальной картины «Исторические личности Западного Азербайджана» — донести до широкой аудитории богатое историческое и культурное наследие азербайджанского народа, пробудить у молодого поколения интерес к национально-культурным ценностям.

Изучив историю, культуру и достижения выдающихся личностей Западного Азербайджана, творческая команда создала уникальное произведение в жанре документалистики. В фильме подробно рассказывается о деятельности этих личностей во благо азербайджанского народа, их вкладе в укрепление национальной идентичности.

Фильм был презентован в Губе, Гяндже и Сумгайыте. На презентациях была предоставлена подробная информация о государственной политике, связанной с Западным Азербайджаном, и важности сохранения исторической памяти. Присутствующие на презентациях представители молодого поколения, посмотрев фильм, обрели новые знания о достижениях и наследии героев. На мероприятиях была особо подчеркнута уверенность в возвращении на исторические земли.

Отметим, что проект реализован Общественным объединением «Центр развития молодежи Addım» при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Эта инициатива является важным шагом в популяризации национального наследия и развитии молодежных инициатив. Творческая команда благодарит всех, кто способствовал созданию фильма.