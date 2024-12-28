В ДТП на юге Азербайджана погибли три человека

В ДТП в Билясуварском районе погибли три человека, еще 8 пострадали.

28 декабря около 9 часов на территории села Аразбары Билясуварского района автомобиль марки Opel, управляемый Х. Гулузаде, столкнулся с автомобилем VAZ, которым управлял Э.Керимли, пишет АПА со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате скончались пассажиры Шохлат Мамедова, Марьямханум Керимова и Ильгар Керимов, еще 8 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Проводится расследование.