Российская авиакомпания «Азимут» отменила рейсы в Азербайджан

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что рейсы из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку отменены по причине отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджа в связи с отзывом разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшей близ казахстанского Актау 25 декабря. Среди них сама AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская FlyDubai (из Дубая в Сочи и Минводы).

На борту Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате его крушения, по последним данным, погибли 38 человек.

Обломки самолета и показания свидетелей дают основания полагать, что имело место внешнее вмешательство, сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Азимут» базируется в аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.