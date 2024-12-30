В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

У берегов Абшеронского полуострова в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:14 по местному времени, очаг залегал на глубине 65 км.

2024/12/29 15:13

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземные толчки были зарегистрированы 26 декабря в 10:52 по бакинскому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.