В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО
У берегов Абшеронского полуострова в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4.
Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:14 по местному времени, очаг залегал на глубине 65 км.
2024/12/29 15:13
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Подземные толчки были зарегистрированы 26 декабря в 10:52 по бакинскому времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
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